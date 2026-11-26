Entre as vagas disponíveis estão as funções de mecânico de manutenção de ar-condicionado, motorista operador de bomba de concreto e vendedor de serviços.

Para a oportunidade de mecânico de manutenção de ar-condicionado, é necessário possuir experiência mínima de seis meses, curso de manutenção e conserto de aparelhos de ar-condicionado, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e disponibilidade para viagens.

Já para a função de motorista operador de bomba de concreto, os candidatos devem comprovar experiência registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de possuir CNH categoria C.

Leia mais: Voleibol masculino da Escola Demétrio Ribeiro conquista vice-campeonato regional do JERGS

Outra oportunidade é para vendedor de serviços. Para concorrer à vaga, é necessário ter experiência na função e ensino médio completo.

As oportunidades contemplam diferentes perfis profissionais e representam uma possibilidade para trabalhadores que buscam uma colocação no mercado de trabalho.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente à agência do Sine de Alegrete, levando um documento de identificação para receber informações e encaminhar a candidatura às vagas.

A agência está localizada na Praça Getúlio Vargas, nº 46, no Centro de Alegrete. O funcionamento é das 8h às 15h para vagas, sem fechar ao meio-dia.

A FGTAS/Sine ressalta que as vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas sem aviso prévio. Por isso, a orientação é que os trabalhadores interessados procurem a agência para verificar a disponibilidade das oportunidades.

Serviço

Local: Agência FGTAS/Sine de Alegrete.

Endereço: Praça Getúlio Vargas, nº 46, Centro.

Oportunidades: Mecânico de manutenção de ar-condicionado, motorista operador de bomba de concreto e vendedor de serviços.

Documentação: Documento de identificação.