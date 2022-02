FGTAS/SINE realiza palestra para cabos e soldados do 12º BE

No último dia 23, o Adjunto de Comando do Batalhão, Subtenente Guterres, dentro do Eixo de Preparação para Reserva, no 12° Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (12° BE Cmb Bld), promoveu, com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social – SINE de Alegrete, uma palestra no auditório do Batalhão para todos os Cabos e Soldados do Efetivo Profissional.

A palestra foi destinada para o público alvo que está sendo licenciados por término de Serviço Militar Ativo, tendo o objetivo de promover a integração entre os militares licenciados e a Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS), Projeto de Intermediação de Mão-de-Obra Verde Oliva (IMO VO) do CMS.

Ação visou cadastrar mão de obra

O cadastro nos bancos de dados da FGTAS dos militares a serem licenciados, vai facilitar uma futura contratação de mão de obra nas empresas que buscam colaboradores na FGTAS.

Além de proporcionar aos licenciados uma apresentação do produto social que o Exército Brasileiro restitui à sociedade com qualificação, valores morais, cívicos e humanos.

Estiveram presentes o Coordenador FGTAS/SINE. Gunthar Alex, ADS regional Andreia Danzer e a Agente administrativa Paula Rodrigues.

Palestra foi realizada na unidade militar

Fonte e Foto: 12º BE