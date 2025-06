Fibromialgia – a luta por direitos completa dois anos em Alegrete

Há dois anos, no dia 19 de maio de 2023, começou uma grande luta pelos direitos da pessoa com Fibromialgia em Alegrete. A idéia muito bonita e generosa nasceu de uma fibromiálgica, de lutar e ajudar as pessoas que sofrem com essa doença na cidade.

Com essa iniciativa, foram surgindo muitas pessoas com a doença e então foi criado um grupo de whatsapp e Facebook para então passar informações.

A representante atual, Fabiele Silveira convida as pessoas que tem fibromialgia a entrar nas redes sociais para terem informações sobre a doença, sobre seus direitos, mas principalmente para serem acolhidas.

Existe o Facebook, Instagram e uma comunidade no WhatsApp, onde há grupos de informações e conversas para procurar melhorar o dia-a-dia das pessoas.