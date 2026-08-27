Fibromialgia vai além da dor e pode afetar sono, energia e concentração

Quando se fala em fibromialgia, a dor espalhada pelo corpo costuma ser o primeiro sintoma lembrado. No entanto, a condição pode se manifestar de diferentes formas e comprometer o sono, a disposição, a memória, a concentração e a qualidade de vida.

Quem convive com a fibromialgia pode dormir durante várias horas e, ainda assim, acordar com a sensação de não ter descansado. Esse sono não reparador pode estar acompanhado de fadiga persistente, falta de energia e dificuldade para realizar tarefas comuns da rotina.

Outro sintoma relatado por muitos pacientes é a chamada “névoa mental” ou “fibro fog”. Ela pode provocar lapsos de memória, dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e problemas para organizar pensamentos e atividades. Por isso, a doença não deve ser resumida apenas à dor generalizada.

A fibromialgia é uma condição crônica relacionada a uma maior sensibilidade do organismo aos estímulos dolorosos. Além da dor, os sintomas podem incluir cansaço intenso, alterações do sono, dores de cabeça, ansiedade e mudanças na memória e na atenção. A intensidade e a combinação dessas manifestações variam de uma pessoa para outra.

O diagnóstico é clínico e exige uma avaliação cuidadosa, pois não existe um exame isolado capaz de confirmar a fibromialgia. Exames complementares podem ser solicitados para investigar e afastar outras condições que apresentam sintomas semelhantes.

O tratamento deve ser individualizado e pode envolver medicamentos, atividade física orientada, acompanhamento psicológico, melhora da qualidade do sono e mudanças na rotina. O objetivo é controlar os sintomas, recuperar a funcionalidade e proporcionar mais qualidade de vida ao paciente.

Compreender que a fibromialgia vai muito além da dor também contribui para combater julgamentos. Frases como “você dormiu, deveria estar descansado” nem sempre correspondem à realidade de quem enfrenta a doença. Informação, acolhimento e acompanhamento adequado fazem parte do cuidado.

No consultório do Dr. Rolando Laffita, o acompanhamento é organizado em um plano de três meses, com monitoramento contínuo, suporte próximo, reavaliações frequentes e um tratamento personalizado para cada paciente.

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Dr. Rolando Laffita

👨‍⚕️ Especialista em Medicina de Família e Comunidade (MFC), com pós-graduação em Medicina da Dor e Inflamação.

📍 Alegrete: Policlínica, Rua Vasco Alves, 248.

⚠️ Conteúdo com finalidade educativa. Procure sempre avaliação médica individualizada.