Fibromiálgicos de Alegrete comemoram nova Lei que concede direitos aos pacientes

A Lei 14.705/2023 (originada do PL 3010 de 2019), reconhece a fibromialgia como uma deficiência (PCD), garantindo uma série de direitos para quem convive com a doença crônica. O projeto vai à sanção presidencial.

Fabiele Silveira, que integra o Grupo de Fibromialgia de Alegrete, destacou as novas garantias obtidas com a aprovação da lei. Agora, os pacientes terão direito a: acessibilidade (com atendimento preferencial e adaptações em ambientes públicos e privados), cotas em concursos públicos, benefícios sociais (como o BPC), isenções tributárias (IPVA, Imposto de Renda), aposentadoria com critérios diferenciados, e proteção geral, que inclui o reconhecimento da limitação funcional no trabalho e estudos, possibilitando adaptações no ambiente profissional. Fabiele é uma das que devido à gravidade da doença, precisou deixar de trabalhar e diz da importância dessas medidas a todos que sofrem com a doença em Alegrete.

Ela lembra que o ex vereador Itamar Rodriguez começou com esta luta e agora muitos estão nesta empreitada visando mais conquistas e respeito a quem sofre dores terríveis. Todas as conquistas são importantes e necessárias, cita.

Sobre a Fibromialgia

A fibromialgia é uma doença crônica caracterizada por dor generalizada e persistente nos músculos, tendões e articulações, sendo popularmente conhecida como a “doença da dor”. Seu diagnóstico não é feito por exames de sangue, mas sim por um reumatologista, através da exclusão de outras patologias. Além da dor permanente, os pacientes frequentemente lidam com sintomas como depressão, ansiedade (consequências da dor crônica), alterações no sono (conhecidas como “fibrofog”), e sensibilidade extrema ao toque e à pressão, onde até mesmo a água do chuveiro pode causar dor intensa. Os pacientes precisam aprender a conviver diariamente com essa dor.

O grupo mantém perfis ativos no Facebook (Fibromialgia Alegrete) e Instagram para disseminar informações. Fabiele Silveira, em um gesto de solidariedade, auxilia os colegas a marcar perícias e consultas com reumatologistas, reconhecendo que a doença pode afetar a cognição e deixar as pessoas desorientadas.