“Ficamos velhos sem ficar ricos” e isso poderá prejudicar futuras aposentadorias diz economista alegretense

Para o economista alegretense, Paulo Renato Rodrigues, o atual modelo da Previdência no Brasil é insustentável. As mudanças demográficas trouxeram a questão para o debate, pois o modelo foi baseado na repartição. Só que, hoje, conforme Rodrigues, dados do IPEA apontam que para cada 1 aposentado tem 1,90 contribuindo. Para 2060, a relação prevista é 0,86, pressionando o déficit previdenciário cada vez mais. Atualmente, essa é a maior despesa primária do governo federal.

Segundo Rodrigues, o Brasil não aproveitou o bônus demográfico, que é quando há uma grande proporção da população em idade ativa em relação à população jovem e idosa. “Ficamos velhos sem ficar ricos”, afirma o economista, que é especialista em Teoria Econômica pela UFRGS. Rodrigues continua: “esse é um problema mundial e altamente explosivo. A França é o exemplo mais visível, com enorme reação social. Mas o problema terá que ser enfrentado, concluiu.

