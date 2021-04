Fiéis da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alegrete aderem aos 21 dias de jejum da vitória

Compartilhe















A Igreja do Evangelho Quadrangular com 20 igrejas em Alegrete se prepara para um nova jornada. Serão 21 dias de oração, 21 dias de jejum da vitória, 21 dias em que todo o ministério do Brasil se unirá para um clamor a Deus.

A campanha se baseia no Jejum de Daniel, que durante 21 dias voltou o seu coração em jejum e oração para que Deus o trouxesse sabedoria e para que seu espírito fosse alimentado. São 21 dias em que serão estabelecidos alvos diários em esferas nacionais, estaduais, regionais, locais e pessoais.

“A visão de nossa Igreja sempre foi de ganhar almas para o Reino de Deus tendo como principal alvo levar a palavra, ensinar a verdade e alcançar o perdido a qualquer custo. Com isto, o Jejum da Vitória também vem com um objetivo essencial: ganhar almas para o reino dos céus”, explica o Bispo Ênio Bastos.

Além disso, um dos motivos destas orações são para o vencimento desta doença que assola o mundo, o novo coronavírus. Bispo Ênio, ressalta que abrange ainda todos os enfermos, profissionais na área da saúde e demais pessoas que estão na linha de frente. “Esse é um movimento que abrange mais de 100 mil pessoas no Brasil. É uma grande corrente de fé “- acrescenta.

Ao final dos 21 dias, no domingo 25, será realizado em cada Igreja do Evangelho Quadrangular um culto, intitulado o Batismo da Vitória. Resultado do tempo de jejum, oração e o envolvimento de todas às Igrejas no mesmo propósito.

Em Alegrete, as lideranças da IEQ estão amplamente envolvidas com este trabalho. Em todos os cantos do Alegrete, a obra de Deus acontecerá através da ação dos membros e pastores de cada Igreja. Esse grande movimento abençoará a cidade, destacam os organizadores.

Júlio Cesar Santos