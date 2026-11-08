Fiéis de Alegrete participam de Santa Missa com o Papa Leão XIV em Paysandú, no Uruguai

Uma experiência de fé e espiritualidade marcou a viagem de aproximadamente 65 pessoas de Alegrete até Paysandú, no Uruguai, no sábado 7. Integrantes das três paróquias católicas do município participaram da Santa Missa celebrada pelo Papa Leão XIV, em um encontro que reuniu fiéis em torno da fé e da comunhão com a Igreja Católica.

A delegação alegretense foi formada por padres, famílias, crianças, jovens, adultos e idosos das paróquias São José, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Conquistadora. A participação conjunta representou as comunidades católicas de Alegrete em uma ocasião considerada especial pelos peregrinos.

Para os participantes, estar diante do Santo Padre e acompanhar a celebração foi uma oportunidade de fortalecer a espiritualidade, renovar a fé e vivenciar momentos de oração e fraternidade. A peregrinação também proporcionou a integração entre diferentes gerações e comunidades religiosas do município.

A realização da viagem contou com o empenho e a colaboração de diversas pessoas. Os participantes destacaram o agradecimento ao casal Margarete e Gildo Hohemberger, pelo envolvimento e dedicação na organização da experiência.

Outro reconhecimento foi direcionado à Malharia Pampa, responsável pela confecção das camisetas e bandeiras utilizadas pelo grupo durante a peregrinação, contribuindo para a identificação e a representação dos alegretenses no evento.

Uma experiência para guardar na memória

Além da participação na celebração religiosa, a viagem também proporcionou momentos de contemplação. No retorno a Alegrete, os peregrinos foram presenteados com um belo pôr do sol, registrado como mais uma lembrança especial do percurso.

Mais do que uma viagem, a participação na Santa Missa representou, para os fiéis, uma oportunidade de levar ao encontro suas intenções, orações e a fé de suas comunidades.

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A delegação retornou a Alegrete com a lembrança de uma experiência que deverá permanecer na memória dos participantes e com o propósito de fortalecer os valores cristãos, como a fraternidade, a caridade e o amor ao próximo.