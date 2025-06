Figura conhecida em Alegrete, “Funcho” morre atropelado na Avenida Ibicuí

A vítima foi identificada como Valdemar da Silva, popularmente conhecido como “Funcho”, de 80 anos.

De acordo com informações repassadas pela Brigada Militar, o condutor de uma caminhonete Ford F-1000 relatou que trafegava no sentido bairro-centro quando, nas proximidades da rotatória que dá acesso à rua Leona Arnoud, o idoso teria atravessado a via de forma repentina. O motorista afirmou que não teve tempo hábil para frear e evitar o impacto.

Com a colisão, Valdemar bateu com a cabeça e morreu ainda na hora. O reconhecimento inicial foi feito por moradores das imediações, que o conheciam da convivência no bairro Nilo Soares Gonçalves. A família confirmou a identificação posteriormente, contudo, não foram localizados documentos com a vítima.

O motorista permaneceu no local, bastante abalado. A Brigada Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP), de Santana do Livramento.

Valdemar da Silva era figura conhecida na cidade, especialmente por sua atuação como vendedor de picolé. Em uma entrevista concedida ao PAT no ano passado, ele comentou que, mesmo com idade avançada, não pretendia parar de trabalhar. Na ocasião, compartilhou aspectos de sua trajetória, mencionando que só foi registrado oficialmente após os 10 anos de idade — o que explicava a divergência de idade em seus documentos, nos quais constava 67 anos.

A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do acidente.