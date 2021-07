Fila no CEMA para consulta para quem teve coronavírus

A fila em frente ao Centro de Especialidades Médicas de Alegrete, chamou atenção de quem passou pela rua Luís de Freitas.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura, diz que um dos motivos das pessoas na fila era consulta pós covid e, também, para marcar exames.

O primeiro passo depois de saírem do isolamento é passar por um outra consulta com a pneumologista, Simone Estivalet, que atende no CEMA. Conforme a avaliação da especialista, o paciente poderá ser encaminhado para outras especialidades para se recuperar bem das sequelas que podem ter ficado após sofrer com a COVID-19.