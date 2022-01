Fila para atendimento no gripário do ginásio Oswaldo Aranha

Bem cedo, uma extensa fila se formou próximo ao Ginásio da Escola Estadual Oswaldo Aranha para entrar no Gripário que iniciou atender, nesta quinta- feira na escola. A entrada é pelo portão que fica para dentro do pátio da escola.

Fila para entrar no gripário

As filas são de pessoas com sintomas gripais que querem consultar e assintomáticas que esperam para fazer o teste para verificar se tem ou não Covid, já que a transmissão está alta e desde o início da semana aumentou significativamente o número de infectados em Alegrete.

Em cada turno de atendimento do Gripário serão feitos 40 testes. O trabalho iniciou neste dia 6, as 8h 30min.

O início do surto que está acontecendo, foi no último dia 31 de dezembro, ou seja, na noite de Revellion.

Os dados preliminares apontam que os pacientes atendidos na UPA desde então, 78,42% estavam com o esquema vacinal incompleto, 12,23% estavam com todas as vacinas(completo) e 9,35% não se vacinaram, contudo, neste percentual também se encaixam crianças menores de 12 anos.

A Secretaria de Saúde fez um convocação para 6 mil alegretenses que estão com o esquema vacinal incompleto, procurarem os postos de saúde. A propagação em 24h é altíssima, sendo que a Estratégia da Saúde da Família do bairro Boa Vista está classificada com risco alto de contaminação. Outras cinco ESFs com risco médio e as demais com risco baixo.

No Boletim Epidemiológico de ontem, na Santa Casa de Alegrete há cinco hospitalizados, positivados para Covid-19, sendo dois pacientes de outros Municípios. A Região também registra um crescente nos casos e o Estado. Assim, na terça-feira, O Governo do Estado, já emitiu um alerta para 21 Regiões.