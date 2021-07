Filha comemora alta da mãe depois das incertezas da entubação na CTI Covid

Inúmeras narrativas sobre superação de casos da Covid-19 já foram relatadas pelo PAT. Neste caso de hoje, além da comemoração pela recuperação da paciente depois de ter sido entubada e hoje receber uma homenagem pela alta do hospital de Campanha, também tem o “despertar” através da voz e do amor de um familiar.

De acordo com a filha Luciéle, Fátima Jussara Ignácio Bilhalva de 56 anos, foi infectada por ela depois que ela soube que estava, mas as duas tinham compartilhado o chimarrão. Os primeiros dias, sem maiores alterações até que o quadro de tosse iniciou e com ele, a febre. Depois de buscar quatro vezes atendimento na UPA, o médico optou por interná-la no Hospital de Campanha.

Trabalho inédito: equipe da Escola Farroupilha monta mais de 700 apostilhas para ajudar alunos na pandemia

Porém, Luciele cita que o susto veio no segundo dia quando ao receber uma ligação, soube que a mãe tinha sido transferida para a UTI e, pouco tempo depois uma outra ligação de um médico falando da necessidade de entubá-la. “Naquele momento, eu falei com ela, percebi o quanto estava nervosa e foi em tom de despedida todo diálogo. Choro só de lembrar, pois foram oito dias entubada e um quadro de incertezas. Até que minha prima foi trabalhar na ala Covid, em um plantão, ela é técnica em enfermagem e já recebeu vários elogios de pacientes por sua humanidade. Sendo assim, ao chegar perto da cama da minha mãe, assim que a Roberta Bilhalva falou com ela, de imediato, abriu os olhos e, dali foi desentubada e saiu da UTI”- comentou a filha.

Alta ala COVID

Ela disse que durante todo o tempo, a família também é acolhida e se sente segura, mesmo com todas as incertezas diante do quadro da doença, as equipes do hospital, de toda Santa Casa são maravilhosas, não tem como descrever. Mas pontua que o amor que a prima transferiu para a tia também foi um componente importante para sua recuperação. “Esse trabalho fraterno e humanizado que eles realizam não é muito comum e salva vidas também – comenta.

Alta ala COVID

Na alta, além da emoção da família, Fátima também foi recebida com cartazes que descrevem o quanto ela é amada por todos.