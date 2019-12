Filha encontra a mãe morta do lado de fora da casa em Alegrete

Uma mulher, de 38 anos, foi encontrada, morta, pela filha de 24 anos no bairro Canudos.

Na madrugada do último domingo(29), a filha encontrou a mãe caída, já sem vida, pelo lado de fora da residência no bairro Canudos. De acordo com a ocorrência, o relato é que a sobrinha, Vanessa Trindade, tinha hipertensão e diabetes. Ela não fazia tratamento médico.

No registro, consta que a filha de Vanessa informou que ela tinha saído para fora de casa para comer um cachorro-quente. Havia a suspeita de que ela teria engasgado. O Samu foi acionado e a equipe constatou o óbito. A Brigada Militar, assim como a Polícia Civil, também estiveram no endereço. Foi constatado que não havia sinais de violência. O corpo foi removido pela Funerária Angelus e o sepultamento ocorreu no mesmo dia às 17h, no Cemitério Municipal.