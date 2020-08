Filha faz apelo por tratamento para mãe recuperar os movimentos

Compartilhe









A doença em qualquer família sempre é uma preocupação e se for em uma família com poucas condições isso se reveste de mais dificuldade, no sentido de ajuda e amparo emocional.

O amor uma de filha pela mãe fez com que a jovem, Ana Pula da Silva de 23, cuidadora de idosos, apelasse para as redes sociais por ajuda de fisioterapia para Neisa Silva da Silva de 43 anos.

A senhora teve um AVC há 15 anos, mas segunda a filha, voltou a caminhar e fazia tudo. Só que depois contraiu pneumocistose ( fungo nos pulmões) que afetou novamente seus movimentos.

Há seis meses ela passou a ficar acamada e agora, por último, chora muito por não poder caminhar e fazer as tarefas domésticas.

Além do tratamento para a doença que afetou os pulmões, ela precisa de fisioterapia- diz Ana Paula.

-Ela precisa de fisioterapia, mas agora com a pandemia a filha diz ficou tudo muito difícil. E não posso ver minha mãe sofrendo, em cima de uma cama, sem ao menos tentar um tratamento fisioterápico, desabafa.

A família de quatro pessoas vive com o salário de Ana Paula e o auxílio doença da mãe. O esposo é quem cuida de Neisa e a família suplica que alguém se prontifique em atendê-la.

A jovem diz que a Coordenadoria de Saúde entrou em contato com a família e informou que o pedido já está encaminhado, mas como tem muitos eles vão atendendo conforme chegam as demandas pelo SUS.

“Se for de graça ficaremos muito gratos, senão a gente conversa para ver o que poderemos pagar, já que tem todo o tratamento dela e as despesas da casa que ficam por nossa conta, pondera. Meu irmão é menor aprendiz no frigorífico, mas agora também está em casa.” A jovem acredita que o auxílio um de profissional de fisioterapia vai ajudá-la a melhorar. O contato da família é pelo número 999 701585 .

Vera Soares Pedroso