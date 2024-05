Filha, na assolada região do Vale do Taquari, faz eternecida homenagem à mãe em Alegrete

Bianca Belmira Gonçalves Rios, residente em Encantado, encontra-se a quase 500 quilômetros de distância de sua mãe, Maria Simone Pereira Gonçalves, em Alegrete. Em um gesto comovente para celebrar o Dia das Mães, Bianca buscou contato com o PAT, para expressar gratidão e amor por sua mãe, mesmo diante das dificuldades impostas pela distância e pelas circunstâncias.

Maria Simone Pereira Gonçalves, uma mulher aguerrida de 53 anos, mãe de dois filhos e avó de uma encantadora menina, tem sido uma figura central na vida de Bianca e de muitas outras pessoas ao longo dos anos. Bianca descreve sua mãe como uma mulher de múltiplos talentos e uma fonte constante de apoio e inspiração. Em sua homenagem, ela relembra os sacrifícios que sua mãe fez ao longo da vida, desde trabalhos variados até abrir mão de certos confortos para garantir o bem-estar da família.

Mãe de autista é uma missão que exige coragem e resiliência

A história de amor entre mãe e filha ganha ainda mais profundidade diante das recentes tragédias que assolaram a região. Bianca narra os desafios enfrentados por sua mãe nos últimos anos, desde a batalha pela saúde de seus avós até a separação física decorrente de sua mudança para Encantado. No entanto, ela ressalta que, apesar da distância e das dificuldades, o amor e a gratidão persistem.

A homenagem planejada por Bianca reflete a resiliência e a determinação de uma filha que busca expressar seus sentimentos em um momento tão delicado. Mesmo incapaz de abraçar sua mãe pessoalmente devido às condições adversas das estradas, Bianca encontra uma maneira de enviar sua mensagem de amor e gratidão.

O gesto de Bianca destaca a importância de reconhecer e valorizar os vínculos familiares, especialmente em tempos de crise. Sua história nos lembra que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, o amor e o apoio mútuo podem nos sustentar.

Enquanto o Vale do Taquari continua a se recuperar das recentes calamidades, a homenagem de Bianca para sua mãe é um raio de esperança e uma lembrança poderosa de que o amor transcende a distância e as dificuldades. Neste Dia das Mães, a mensagem de Bianca ressoa não apenas em sua mãe, mas em todos nós, lembrando-nos da importância de valorizar e celebrar aqueles que nos amam incondicionalmente.

Veja a mensagem na íntegra:

Mãe:

Você aí na ponta do nosso mapa e eu aqui em Encantado, em meio a tanta tristeza que nosso Rio Grande do Sul está passando, hoje eu acordei com uma ideia de como eu iria te homenagear e agradecer pela filha, mãe e avó que foste e és. Tua vida não tem sido nada fácil; há quase 6 anos, eu vinha embora em busca de crescimento para uma cidade nova, em busca de mudar minha realidade e da nossa família. Dois anos depois, tu entraste em uma luta incansável para conseguir salvar a vida da nossa rainha, que foi minha avó. Um ano de muita luta; não tivemos a resposta que queríamos, mas entendemos que Deus precisava dela ao lado dele. Quatro meses depois, começaste a luta pela vida do meu avô e mais uma vez Deus quis unir os dois; afinal, 60 anos de casados é uma honra, e eles deveriam permanecer juntos onde quer que fossem, e também levou para junto dele. Mas nada destas tuas lutas foram em vão. E tu sabes o propósito. Hoje eu estou aqui praticamente a 500 km longe de ti, sem poder te dar aquele abraço e dizer o quanto foi e é importante na minha jornada e de todos que te rodeiam. Encantado e região estão tão complicados, sem via para podermos nos encontrar. Resolvi te abraçar de uma maneira que todos vissem; eu sei o quanto tu gostaria de receber um abraço hoje, meu e da Antonella. Mas o Vale do Taquari ainda chora muito e não me permite chegar aí hoje pessoalmente.

Mãe de dois filhos, porém uma mãe de muitas pessoas que já passaram pela sua vida, abraçando sempre tantos ao longo da sua história, e também guiando tantos filhos que a vida foi te dando, para aquecer teu coração meio à distância que nos separa. Eu lembro ainda daquela mulher que fazia bingos, vendia churrasquinho, era atendente de loja, mamãe noel, animadora de festa, coelhinha da Páscoa; fazia o que fosse para sempre me dar tudo que me fosse necessário. Eu lembro daquela Simone que, quando eu fui ganhar a minha filha, eu olhei para o lado e você estava ali segurando a minha mão e esperando a tua neta chegar. Eu também lembro daquela Simone que abriu mão dos seus dois filhos para irem estudar na escola militar. Eu também lembro daquela Simone que um dia eu julguei por tomar atitudes duras, que me ensinaram realmente o caminho certo a ser seguido, mas eu lembro mais ainda da Simone que sempre esqueceu de si mesma para abraçar a todos e, na maioria das vezes, nunca recebeu aquele abraço de volta.

Mãe, hoje eu queria te parabenizar pelo Dia das Mães, e falar o quanto te amamos. Assim que tudo se encaminhar nas rodovias, eu e a Antonella estaremos aí para te abraçar e te falar o quanto tu significas para nós, o quanto és importante para todos nós. Não te sintas sozinha nesse dia; saiba que meu coração e o da Antonella estão contigo. Mesmo que haja problemas, eles jamais serão para sempre; a alegria sempre vem ao amanhecer.