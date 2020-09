Filho e mais três pessoas são indiciadas por morte de casal em Jaguarão

A Polícia Civil concluiu o inquérito que investiga a morte de um casal na cidade de Jaguarão, no Sul do estado. O filho do casal, a namorada dele e um amigo foram indiciados por duplo homicídio qualificado. Além disso, uma quarta pessoa, que teria sido a responsável por jogar a arma do crime no Rio Uruguai, foi indiciada por fraude processual e vai responder em liberdade.