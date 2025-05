Filhos formados e orgulho da profissão: gari emociona alunos ao contar sua história

O projeto foi conduzido pelas professoras Patrícia e Mara e contou com a presença da gari Inamar Ramos dos Anjos.

Durante o encontro, Inamar relatou sua trajetória pessoal e profissional, desde o início na coleta de resíduos até os desafios enfrentados no cotidiano da função. Ela também abordou situações de preconceito vividas ao longo da carreira e destacou aspectos relacionados à superação, ao reconhecimento por parte da comunidade e às relações construídas durante os anos de trabalho.

Um dos pontos enfatizados foi o impacto positivo da profissão em sua vida familiar. Inamar informou que seus dois filhos concluíram o ensino superior, resultado, segundo ela, do empenho e da estabilidade proporcionada pela ocupação.

Além do relato pessoal, a profissional conversou com os alunos sobre a importância do descarte correto do lixo, dos cuidados no acondicionamento dos resíduos e da prática da reciclagem, medidas que, segundo explicou, contribuem tanto para a segurança dos trabalhadores quanto para a preservação do meio ambiente.

Durante a visita, as crianças interagiram com a convidada, relataram experiências relacionadas à separação de lixo em casa e discutiram formas de contribuir com a limpeza urbana.

A atividade fez parte de um projeto de valorização dos profissionais que atuam na comunidade e teve como foco o desenvolvimento da empatia, da escuta e da responsabilidade cidadã entre os estudantes.