Fim de semana com jogos decisivos nas competições da LAF

Entre sábado e domingo estão previstos 8 jogos em competições da Liga Alegretense de Futebol.

No sábado (5), o estádio municipal Farroupilha recebe dois jogos. Às 13h45min, Fluminense e Boca Jrs, já classificados no Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba na categoria master, popular “cinquentinha”, decidem a ordem na classificação geral.

No jogo de fundo, às 15h45min, acontece a primeira semifinal do campeonato da LAF sênior especial 2022. Em campo Tinga e Sindicato decidem no clássico uma vaga na grande final dos quarentinha.

No domingo (6), a bola volta rolar pelos cinquentinha, mais dois jogos às 9h45min. No campo do Honório jogam Cruzeiro x Tinga. Já Alvorada x Nacional será disputado no Palmeiras.

Já no domingo pela tarde é a vez da categoria principal ir a campo. Às 14h, no campo do Honório Lemes jogam Operário x Cruzeiro. No mesmo horário, o Honório Lemes mede forças com o River Plate no campo do Palmeiras.

Os outros dois jogos acontecem às 16h, no Honório jogam Várzea Verde x Ibirapuitã e no Palmeiras, o Brandão recebe o Centenário. A folga chave B é do Boca Juniors.