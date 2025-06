Fim de semana de frio e com instabilidade em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, as temperaturas amenas irão permanecer nas próximas horas em Alegrete.

Neste sábado (28), o dia começa nublado e com temperatura de 6ºC no Município. No período da tarde, há previsão de chuva, porém, em um baixo volume, 5mm. A umidade relativa do ar não oscila muito, entre 82% e 85%.

No domingo (29), o dia será ensolarado e sem previsão de chuva no Município. Mínima de 4ºC e a máxima chega aos 13ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar oscila bastante, entre 72% e 95% em todos os períodos.