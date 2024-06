Fim de semana de tempo firme e temperatura beira os 30ºC em Alegrete

O segundo fim de semana do mês de junho, será de tempo firme e temperatura alta, beirando os 30ºC nos próximos três dias em Alegrete. A umidade relativa do ar será um fator importante, pois a média desse período ficará por volta dos 32%, caracterizando uma clima seco.

Neste sábado, o dia começa com 15ºC e máxima chega aos 28ºC no período da tarde. Além disso, não há previsão de chuva para o dia e tempo firme deve ser marca do último dia da semana. Já no domingo, o padrão se repete, o dia começa com 17ºC e máxima atinge os 30ºC ainda nas primeiras horas da tarde.

Segunda-feira (10), a temperatura já cai, a mínima será de 10ºC e máxima não sobe muito, 21ºC. Segundo a Metsul meteorologia, Alegrete terá a próxima semana bem chuvosa, podendo chegar aos 60mm em dois dias.