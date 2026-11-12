Fim de semana em Alegrete terá calor de 36°C e chuva com trovoadas

12 de novembro de 2026 Suporte Loup Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Raio cortando o céu escuro durante temporal na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul
Imagem ilustrativa: raio durante temporal em Rio Grande (RS). Foto: Ronaldo Morgado Segundo/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

O fim de semana em Alegrete deve ser quente e instável: o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê máxima de 36°C no sábado (14/11), com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e chuva com trovoadas também no domingo (15/11), feriado da Proclamação da República.

A sexta-feira (13/11) é o dia mais ameno da sequência, com poucas nuvens e vento fraco. Antes disso, a quarta-feira (11/11) ainda tem pancadas de chuva e trovoadas, com ventos fortes pela manhã, e a quinta-feira (12/11) fica com muitas nuvens e máxima de 33°C.

Previsão do Inmet para Alegrete, dia a dia

DiaTempoMínimaMáxima
Quinta, 12/11Muitas nuvens, com poucas nuvens à tarde e à noite22°C33°C
Sexta, 13/11Poucas nuvens17°C22°C
Sábado, 14/11Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas27°C36°C
Domingo, 15/11Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas22°C33°C

Os dados são da previsão do Inmet para o município de Alegrete, consultada na manhã desta quinta-feira (12/11) no portal do instituto. A previsão é atualizada diariamente e pode mudar até o fim de semana, principalmente nos dias mais distantes.

O que isso muda para quem tem programação

O sábado concentra a Marcha para Jesus, marcada para 14 de novembro, como a Marcha para Jesus 2026 mostrou, e a previsão de calor forte com chance de trovoadas pede atenção a quem vai ficar ao ar livre: hidratação, protetor solar e um plano para se abrigar se o tempo virar.

Em temporais, a orientação geral é evitar abrigo debaixo de árvores e de estruturas metálicas e se afastar de áreas abertas. O portal já explicou os alertas em reportagem sobre o aviso da Defesa Civil para temporais e ventos. Novembro também vem sendo de chuva por aqui: outubro fechou acima da média de chuva em Alegrete.

No início da semana o tempo estava firme e quente, como mostrou a matéria Semana começa com tempo firme e temperaturas podem chegar aos 32°C. A virada para chuva no sábado é o ponto a acompanhar.

Fonte: Inmet, previsão para Alegrete (código IBGE 4300406). No momento da consulta, a API de avisos ativos do Inmet não listava aviso para o município.

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