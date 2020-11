Fim de semana em Alegrete tem previsão de mais de 90mm de chuva

Depois de uma sexta-feira com temperatura chegando na casa dos 31ºC, o sábado (28), será nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para.

Conforme o site meteorológico Climatempo, a previsão é de 90 mm para hoje. A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima chega aos 26ºC.

Para domingo (29), a previsão indica sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. São estimados 5 mm, com mínima de 20 e a máxima chegando aos 32ºC.

Já para segunda-feira (30), o dia amanhece com mínima de 20ºC, o sol aparece com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

Júlio Cesar Santos