Fim de semana ensolarado e temperatura amena marcam os próximos dias em Alegrete

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, os dias começam com 10ºC a 12ºC e a máxima atingem aos 18ºC 19ºC.

Neste sábado (12), o dia começa com 10ºC e a máxima chega aos 17ºC no período da tarde no Município. Além disso, não há previsão de chuva e o sol deve predominar em todas as partes do dia em Alegrete.

No domingo (13), o padrão se repete. Mínima de 11ºC e a máxima atinge os 19ºC ao longo do dia. Novamente, não há previsão de chuva para nenhum período e o sol deve predominar no Município no decorrer do dia.