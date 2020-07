Fim de semana foi de desinfecção geral na cidade

Compartilhe











Durante o final de semana com a calmaria provocada pelo Lockdown, algumas ações permaneceram intensas no Município contra a disseminação do novo coronavírus. Além da fiscalização integrada, que contou com os fiscais das secretarias da Prefeitura, também, ocorreu a manutenção das ações de desinfecção das ruas e locais públicos na cidade. Um trabalho que iniciou há meses com a empresa Águia Dourada que foi uma das primeiras a oferecer seus serviços de forma gratuita, com o apoio da Prefeitura, em relação à água e os produtos utilizados. A solução utilizada foi a base de água e cloro, que tem ação bactericida e antiviral. Isto, ainda em março.

Depois houve a continuidade com os funcionários da Prefeitura que também fizeram um trabalho bem acentuado nas paradas de ônibus. Mais recentemente ocorreu uma parceria com o Exército. Desde então, os militares do 6º RCB borrifam bancos, lixeiras, chafariz e todos os passeios da principal praça de Alegrete. O trabalho é sistemático há semanas.

No sábado e no domingo, durante o lockdown, a equipe dos militares deu continuidade ao trabalho. A Praça Getúlio Vargas foi um dos pontos de desinfecção na manhã de sábado(25). O reforço para esse trabalho, aconteceu com uma empresa de Esteio. O empresário e alegretense, Ederson Teixeira Rodrigues, da Imunizadora RP esteve no Município para também colaborar com a sanitização da cidade.

Inúmeros locais foram higienizados, inclusive com sequência na madrugada de segunda-feira(27). Os locais foram: Praça Getúlio Vargas, Estação Rodoviária, Centro Cultural, Rua dos Andradas, Praça da Juventude, Praça dos Patinhos, Santa Casa de Alegrete, Calçadão, paradas de ônibus, entre outros.

O Prefeito Márcio Amaral esteve no calçadão e agradeceu o trabalho realizado pelo Exército e pelo alegretense que realizou de forma gratuita. “Nós estamos fazendo a nossa parte, para evitar a propagação do coronavírus e ajudar na segurança da população, mas precisamos que todos façam a sua e nos ajudem. Se não tiver necessidade, não saia de casa. Evite aglomerações, use a máscara e faça a higienização. Juntos nós venceremos essa pandemia”- comentou o Prefeito.

Flaviane Antolini Favero

Fotos Márcio Amaral