Fim de semana gelado em Alegrete

Neste fim de semana, as baixas temperaturas serão marca dos próximos dias em Alegrete. Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, os dias serão de tempo firme e as mínimas irão oscilar entre em 3ºC e 5ºC.

Neste sábado (31), o dia começa com 3ºC e a máxima chega aos 14ºC no período da tarde. Além disso, não há previsão de chuva e o sol deve predominar no último dia do mês de maio em Alegrete. Há risco de geada nas primeiras horas da manhã.

No domingo (1), o padrão se repete. Mínima de 5ºC e a máxima chega aos 14ºC ao longo do dia. Novamente não há previsão de chuva e o sol deve ser predominante em todos os períodos do primeiro dia de junho.