Neste sábado (5), o dia inicia com 5ºC, e a máxima chega aos 12ºC durante a tarde. Ao longo do dia, o sol predomina e não há previsão de chuva para nenhum período.

No domingo (6), o dia começa com 8ºC e a máxima chega aos 13ºC à tarde. Ao longo do dia, a umidade relativa do ar deve subir de 72% para 86% configurando um ar úmido para consumo.