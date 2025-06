Fim de semana será marcado por chuva

Share on Email

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, o volume de chuva deve se concentrar no dia de hoje, já no domingo, tempo firme.

Neste sábado, praticamente todo dia deve ser de chuva. Estão previstos 40mm de chuva para todos os períodos do dia. A temperatura sobe um pouco, mínima de 12ºC e a máxima não sobe muito, 16ºC ao longo da tarde.

No domingo (15), a temperatura cai um pouco mais. Mínima de 8ºC e a máxima chega aos 15ºC no período da tarde. O dia será de tempo firme e sem previsão de chuva. A umidade do ar varia entre 72% e 86%.