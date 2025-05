Fim de semana tem previsão de mais de 40mm de chuva em Alegrete

O penúltimo fim de semana do mês de maio, será de chuva em Alegrete. Segundo dados, do site meteorológico, Climatempo, ambos os dias serão de precipitações, porém, o sábado será de maior volume, superior a 40mm.

Neste sábado (24), o dia inicia com mínima de 13ºC e a máxima não sobe muito, 19ºC. Em todos os períodos, a chuva fará parte do dia dos alegretense, com mais intensidade, no fim da tarde e início da noite. Estão previstos 40mm para o dia.

Já no domingo (25), o volume de chuva cai um pouco, para 5mm. O dia começa com 14ºC e a máxima chega aos 20ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar varia entre 72% e 100% configurando um ar úmido.