Fim de semana terá Brique, bailes, mateada e chegada da Chama Crioula em Alegrete

Alegrete terá um fim de semana de intensa movimentação com uma programação que marca oficialmente o início do clima dos Festejos Farroupilhas no município. Entre o sábado (12) e o domingo (13), a comunidade poderá acompanhar o tradicional Brique da Praça, participar de bailes e eventos tradicionalistas e, no domingo, prestigiar a chegada da Chama Crioula, que dará início a mais uma Semana Farroupilha.

Neste sábado pela manhã, a tradicional região da Praça Getúlio Vargas recebe mais uma edição do Brique da Praça. O espaço reúne artesãos, expositores e produtores da agricultura familiar, oferecendo uma variedade de produtos e opções para quem passar pelo local. A atividade já faz parte do calendário do município e deve movimentar a área central durante a manhã.

À noite, a programação ganha o ritmo dos bailes que antecedem a chegada da Chama Crioula. No Clube Juventude, acontece o baile com Jonathan Pacheco, em mais uma realização da GM Eventos e LG Produções. A proposta é reunir o público para uma noite de música e dança, antecipando o clima festivo que toma conta da cidade durante o período farroupilha.

Também no sábado, o CTG Farroupilha será palco de mais uma programação tradicionalista. Chiquito e Bordoneio comandam o baile da entidade, colocando o público para dançar e reunindo tradicionalistas em uma das primeiras grandes noites de programação da Semana Farroupilha.

No domingo, a principal atração do fim de semana será a chegada da Chama Crioula, prevista para ocorrer a partir das 9h, na Praça Getúlio Vargas. A cerimônia reúne tradicionalistas e representantes das entidades que participam dos Festejos Farroupilha e simboliza o início de mais uma Semana Farroupilha em Alegrete.

Após a chegada da centelha, a programação se espalha pelos CTGs, piquetes e demais entidades tradicionalistas do município. Diversos locais realizam churrascos para receber a Chama Crioula e promovem atividades artísticas e culturais em suas próprias sedes, dando início oficialmente a uma semana marcada pela tradição, pela música, pela dança e pela cultura gaúcha.

Já no período da tarde, a Praça Getúlio Vargas volta a receber uma atividade dos Festejos Farroupilha. A partir das 16h, acontece a Mateada dos Festejos Farroupilha, em parceria com a Rádio Nativa. A programação terá como atrações Juliano Moreno e Tchê Véio, reunindo o público para uma tarde de música, chimarrão e integração no centro da cidade.