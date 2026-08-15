Fim de semana terá chuva passageira e temperaturas de até 28°C em Alegrete

O fim de semana deve apresentar mudanças nas condições do tempo em Alegrete, com períodos de sol, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva passageira. Segundo dados do Climatempo, os dias serão de instabilidade.

No sábado (15), os termômetros devem variar entre 13°C e 23°C, conforme os dados informados. A previsão aponta 1,8 milímetro de chuva, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Durante a noite, podem ocorrer pancadas de chuva.

Já no domingo (16), a temperatura sobe de forma mais significativa, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. A previsão indica 5,2 milímetros de chuva, com sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. À noite, o céu deve ficar com muitas nuvens, mas o tempo tende a permanecer firme.