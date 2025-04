Fim de semana terá predominância de sol em Alegrete

Neste sábado (12), o dia começa com 17ºC e a máxima atinge os 27ºC no período da tarde. O sol deve ser predominante ao longo do dia, somente no período da tarde que podem ocorrer formação de nuvens, mas não chove.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No domingo (13), o dia começa com 16ºC e a máxima chega aos 28ºC à tarde em Alegrete. Novamente, não há previsão de chuva no Município e a umidade relativa do ar deve oscilar entre 65% e 96% ficando um bom ar para consumo.