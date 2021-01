Fim do Auxílio Emergencial aumentou movimento no Sine em Alegrete

Compartilhe















No primeiro dia útil de janeiro de 2020, o Sine em Alegrete registrou um intenso movimento logo nas primeiras horas da manhã de segunda-feira.

De acordo com a diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE, Luciana Lucero, foi realizado o atendimento para vagas de mais de 45 pessoas.

Também protocolados 8 seguro desemprego, pedidos de 6 carteiras de trabalho digital, logo na primeira segunda-feira do ano de 2021.

A profissional acredita que com o fim do Auxílio Emergencial, a procura por uma vaga no mercado de trabalho venha a se intensificar a partir de janeiro.

Por outro lado, a agência do Sine/FGTAS, disponibilizou 12 inscrições para colheita da maçã , e ainda restam em torno de 10 vagas.

No próximo dia 13, sairá um ônibus de Alegrete com 40 trabalhadores direto para colheita da maça na cidade de Vacaria. Todos contratados embarcam no ônibus com contrato assinado, documentação que foi encaminhada pelo Sine em Alegrete.

Em Alegrete, nesta terça-feira (05), é possível encontrar oportunidades de trabalho para atendente para pizzaria, garçom pizzaria, auxiliar de cozinha, açougueiro, peão campeiro entre outras.

Também é possível acompanhar a página do Sine/FGTAS de Alegrete pela rede social Facebook: https://www.facebook.com/fgtas.sine.alegrete/

Interessados em buscar uma das vagas ofertadas devem procurar a agência do FGTAS/Sine das 8h:30min até às 14h, munidos da carteira de trabalho.

Para entrada na agência é imprescindível o uso de máscara e cumprir os protocolos sanitários implantados pelo Centro administrativo Romeu Jaques.

Júlio Cesar Santos