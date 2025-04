Final da gineteada atrai grande público no Festival da Linguiça; Lelê conquista o tricampeonato em casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A disputa atraiu um grande público, que acompanhou de perto a definição dos vencedores da modalidade.

Antes da final, duas vagas ainda estavam em aberto e foram preenchidas por ginetes da classificatória. Em seguida, os 12 finalistas foram oficialmente anunciados. O sorteio dos cavalos antecedeu as montarias decisivas.

O alegretense Alex Silva – Lelê, que já havia tido bom desempenho na classificatória e na semifinal, garantiu presença entre os finalistas. Na última etapa, Lelê confirmou o bom momento, executando uma montaria de destaque que lhe garantiu a vitória, o tricampeonato no rodeio da cidade e o prêmio de R$ 5 mil.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O pódio ainda contou com Glaudinei Marinho, também de Alegrete, que conquistou o segundo lugar. O terceiro colocado foi Felipe Serpa, de Santana do Livramento. Na quarta colocação ficou Gustavo Melo, de Júlio de Castilhos, e em quinto lugar Bruno Machado, de Quaraí.

Além das provas de gineteada, o público pôde assistir à apresentação do “Bruxo dos Potros”, conhecido por seu trabalho com doma e hipnose de cavalos, que acrescentou um atrativo especial à programação do rodeio.

Classificação final da gineteada – 5º Rodeio Crioulo de Alegrete

1º lugar – Alex Silva Lelê (Alegrete)

2º lugar – Glaudinei Marinho (Alegrete)

3º lugar – Felipe Serpa (Santana do Livramento)

4º lugar – Gustavo Melo (Júlio de Castilhos)

5º lugar – Bruno Machado (Quaraí)

As imagens dos vencedores foram registradas por Tento y Crina.