Final de semana registra queda nos casos positivos da Covid-19

Foram registrados 17 novos casos positivos entre sábado (30/07) e segunda-feira (01/08).

No sábado (30-07) foram registrados 08 casos positivos, 06 mulheres e 02 homens, com idades entre 13 e 80 anos. No domingo (31-07) não houve registro.

Na segunda-feira (01-08) foram registrados 09 casos positivos, 07 mulheres e 02 homens com idades entre 13 meses e 68 anos e foram registrados 36 recuperados.

Há 02 pessoas internadas com Covid-19 na unidade clínica da Santa Casa de Alegrete.

Atualmente são 20.499 casos confirmados e 19.989 recuperados.

Até o momento foram registrados 328 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 59.395 testes, sendo 38.896 negativos, 20.499 positivos há 03 pessoas aguardando resultados de exames. Em observação com síndrome gripal há 102 pessoas.