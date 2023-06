Final de semana será marcado pela volta do frio em Alegrete

Nos últimos dias o frio andou afastado da terceira capital farroupilha, mas nesse final de semana as temperaturas baixas ganharam força. O mês de junho constumeiramente é marcado pelas baixas temperaturas no Rio Grande do Sul, neste ano as temperaturas baixas foram exporádicas até o momento.

Neste sábado, dia(10), a previsão de chuva é forte e com isso a mudança de temperatura é inevitável. Hoje, sabádo, a mínima será de treze graus e máxima vinte e cinco graus. Ao longo do dia a chuva trará o fio a Alegrete que no domingo será mais intenso, a mínima será de seis graus.

Ao longo da semana, as temperaturas baixas estarão presentes na vida dos alegretense que terão que tirar aquele agasalho do armário para previnir-se da volta do frio.