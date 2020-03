Final de tarde tem três acidentes de trânsito em Alegrete

No final da tarde desta sexta-feira (14), a Guarda Municipal foi acionada para atender três ocorrências de trânsito.

O primeiro foi na Avenida Tiaraju em frente ao Parque Doutor Lauro Dornelles. De acordo com informações, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido na Avenida. Um dos condutores teria feito uma manobra na intenção de fazer o contorno na rótula e abalroou o Fiesta.

Não houve feridos. Os dois carros eram Fiesta.

Já na sequência, o chamado foi para um acidente envolvendo um ônibus escolar na Avenida Alexandre Lisboa perto do Parque Ruy Ramos. Assim que chegaram no local, os guardas municipais foram informados que o ônibus teria saído em razão das crianças. O acidente teria ocorrido entre o ônibus e um carro. Mas nenhum estava no endereço mencionado no chamado. Também não teria ocorrido feridos.

Em ato contínuo, os guardas municipais deslocaram para a rua Venâncio Aires pouco antes do cruzamento com a Avenida Alexandre Lisboa. A carambola envolveu três veículos.

Segundo informações, o motorista do Palio parou para um pedestre atravessar a faixa de segurança e os outros dois carros colidiram na traseira em sequência. Não teria ocorrido tempo de frear e evitar o acidente.

Todos os acidentes tiveram danos materiais. No total, foram três ocorrências que envolveram sete veículos.