Finalmente alunos dos Polos retornaram às aulas em Alegrete

São mais de 700 alunos entre o nível fundamental e médio, dos oito polos rurais e os da escola Barros Cassal no Passo Novo.

Em informações anteriores, o atraso, conforme a Prefeitura, aconteceu devido à vistoria nos veículos da empresa que faz o serviço com 27 linhas. O contrato para esta atividade venceu em 18 de fevereiro e demorou alguns dias para ser renovado para que a empresa tenha segurança jurídica para realizar o transporte escolar em mais de 4 mil km diários, levando alunos às escolas rurais do interior de Alegrete. E ainda que o setor pedagógico da SECEL já fez planejamento para recuperar as aulas desses dias em que atrasou o retorno das atividades nas escolas rurais de Alegrete neste ano.