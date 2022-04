Finalmente: Avenida da Integração do Arroio Regalado é inaugurada

Na tarde desta quinta-feira(14), foi oficialmente inaugurada oficialmente uma das mais importantes obras de infraestrutura realizada no município: a revitalização do Arroio Regalado – Avenida da Integração, iniciada em 2009.

13 anos depois, com muitos desafios, a obra, que atravessou gestões, foi entregue à população alegretense.

O líder comunitário Júlio Paz, presidente do bairro Vera Cruz e representante da União das Associações de Bairros de Alegrete (UABA), um exaltou o trabalho realizado pela prefeitura. “A obra é maravilhosa. Quero parabenizar os gestores municipais. Nossa comunidade está muito feliz. Nós do movimento comunitário só temos a agradecer ”, destacou.

O secretário de Finanças, José Luiz Cáurio, parabenizou todas as seis comunidades. Graças a saúde financeira da administração municipal estamos podendo viver este momento histórico”, ressaltou.

A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, destacou a relevância da questão ambiental na obra do Regalado e os impasses superados, principalmente após o termo de compromisso ambiental junto à Fepam. “Todo o nosso comprometimento se refletiu na sequência desta obra, com o plantio de árvores e todas as etapas de áreas previstas para conservação. Nos próximos dias iniciaremos o trabalho técnico social, com a implantação da coleta seletiva nos bairros adjacentes”, disse.

O vereador Itamar Rodriguez, representante da Câmara Municipal, fez menção ao importante projeto que se prolongou por gestões municipais. “Trata-se de uma obra que veio para mudar a história da nossa cidade. Um projeto complexo, mas que vem a ser uma das principais avenidas da cidade. Uma obra econômica e social, que acaba com muitos problemas estruturais, como as enxurradas”, comentou.

O vice-prefeito Jesse Trindade destacou que a obra de revitalização do Regalado é uma conquista feita a muitas mãos. “A revitalização do Regalado é um projeto complexo, que nos desafiou por longos anos, mas que hoje foi entregue ao povo alegretense. Este novo passo vai concretizar o trabalho de muitas pessoas que trabalham pelo Alegrete que queremos, com ganhos em infraestrutura, qualidade de vida, meio ambiente e de saúde pública”, lembrou.

Encerrando o ato, o prefeito Márcio Amaral enfatizou que a avenida da Integração, parte fundamental das obras de revitalização do Arroio Regalado, um investimento de mais de R$ 14 milhões, abrange seis bairros e reassentou mais de 100 famílias.

Segundo ele, a construção da avenida da Integração, via de 2.500 metros que interliga a avenida Brás Faraco com a rua Daltro Filho, às margens do arroio, finalizou o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo Regalado. Com revestimento asfáltico, a avenida percorre os bairros Prado, Progresso, Vila Grande, Sepé Tiaraju, Vera Cruz e Joaquim Fonseca Milano com iluminação, ciclofaixa, duas faixas de rodagem, calçadas nos dois lados e estacionamento em um sentido. “É com muita alegria que entregamos esta obra. Investimos somente nesta avenida 4,9 milhões de reais, o maior de todas as 10 metas da obra do arroio Regalado”.

O prefeito Márcio convidou os ex-prefeitos Erasmo Silva e Adão Faraco e a ex-vice-prefeita Maria de Fátima Mulazzani para descerrar oficialmente a placa simbólica de entrega e cortar a fita de inauguração.

Durante a inauguração, um grupo de professores municipais, através do Stema, realizou um protesto devido ao impasse entre Executivo e o Sindicato relacionado a valores que os professores destacam que foram indevidamente descontados.

Também prestigiaram o evento, demais autoridades, secretários, empresários e a comunidade.