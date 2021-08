Após 41 anos, a retomada dos voos comerciais foi um marco histórico ao Município.

Voo inaugural aeroporto Gaudêncio Ramos

Às 9h, o Cessna Grand Caravan, Azul Conecta, com os nove assentos ocupados, decolou de Porto Alegre com destino a Bagé, tornando o Rio Grande do Sul o Estado mais conectado por rotas regionais do país. A partir dessa estreia, a companhia aérea inicia voos da capital também para Alegrete, Canela, Erechim, São Borja, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul e Vacaria.

Com quase duas horas de atraso, em razão do mau tempo em Bagé, o avião precisou ir a Pelotas e depois retornar à cidade conhecida como a Rainha da Fronteira, onde também, ocorreu a inauguração do aeroporto, para somente depois taxiar em Alegrete.

Piloto Fábio Campos, Comandante Patrícia Ramanauska, comandante Carla Paschoal, Prefeito Márcio Amaral e deputado Frederico Antunes .

No voo inaugural estavam o deputado Frederico Antunes, da Frente parlamentar da aviação e um dos articuladores para essa retomada da aviação comercial no Baita Chão, além do Secretário Estadual de Turismo – Ronaldo Santini, Assessor da Presidência da Azul Linhas Aéreas – Ronaldo Veras, Jornalista Paulo de Tarso, a comandante e alegretense Patrícia Ramanauska, alegretense Dario Micael Aurélio da Silva e o piloto Fábio Campos e a Comandante Carla Paschoal.

No pouso, ao taxiar o avião, a aeronave recebeu um banho inaugural realizado pelo Corpo de Bombeiros de Alegrete – através do sargento Ramos e soldados Bruno e Lucas.

O Prefeito Márcio Amaral lembrou de todos os que tiveram participação efetiva para este dia, como o advogado Adão Faraco – à época como Prefeito de Alegrete, assim como, Nilo Soares Gonçalves e Rubens Pilar. Falou sobre o aviador, funcionário público e jornalista Gaudêncio Ramos e agradeceu ao Presidente do Aeroclube de Alegrete, Fernando Guerra, responsável por cuidar do prédio por essas quase três décadas. Além de todos os Secretários e funcionários que abraçaram a realização da obra que custou 300 mil reais. Também do Vice-Prefeito Jesse Trindade pelo trabalho junto ao Governo do Estado.

O presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado estadual Frederico Antunes, falou da importância que as conexões regionais têm para o interior gaúcho. “É a concretização de um sonho, resultado de um trabalho conjunto da Frente Parlamentar da Aviação. Com esse anúncio, o Rio Grande do Sul passará a contar com 15 destinos servidos pela Azul Linhas Aéreas. Nunca na história da aviação em nosso Estado tivemos tantos destinos atendidos de uma vez só”, disse Frederico Antunes.

Também houve a manifestação do Assessor da Presidência da Azul Linhas Aéreas – Ronaldo Veras – que usou da seguinte frase: a partir de agora quando perguntarem onde fica o Alegrete a resposta será apenas: pegue a Azul e siga o rumo do coração. Se manifestaram também, a Presidente da Câmara de Vereadores Firmina Soares, Secretário Estadual de Turismo – Ronaldo Santini, Vice -prefeito Jesse Trindade e o Presidente do Centro Empresarial – Francisco Pedroso.

Autoridades representativas de vários segmentos como: Juiz de Direito da vara Criminal – Rafael Borba; Juíza Marcela Pereira da Silva, Diretora do Fórum; Promotores – Rodrigo Pithon e Luiza Losekann; presidente da Câmara Municipal, vereadora Firmina Soares e demais vereadores; Delegados Valeriano neto e Maurício Arruda; Comandante dos Bombeiros – 1º Tenente De Àvila; representantes da empresa Azul – Diego Santos; Marco Saldanha -coordenador do MTG; empresários e o reverendo Rodrigo que abençoou o aeroporto.

Sobre Gaudêncio Ramos:

Gaudêncio Ramos começou a pilotar na época com os aviões paulistinha CP-4, sendo por isso mesmo um dos mais antigos pilotos do País. Em 1955 começou como instrutor, desempenhando a função até 1986, com 79 anos.

Em 1981 foi entrevistado pelos principais jornais do Sul do País e pela equipe do programa Fantástico, da Rede Globo, por ser o “mais antigo aviador do País em atividade”.

Em 1987, em solenidade comemorativa à Semana da Asa, o então presidente do Aeroclube de Alegrete, Gaudêncio Ramos, foi homenageado pelo departamento aeroviário do Estado, com uma placa de prata alusiva ao fato de ter sido ele o primeiro piloto do Rio Grande do Sul.

Neste sentido, em 2003 um Projeto de Lei, da então Deputada Federal Maria do Rosário, propôs um reconhecimento a este ilustre gaúcho, batizando com seu nome o Aeroporto Federal de Alegrete.

Importante ressaltar que a iniciativa contou com grande respaldo e aprovação da população da cidade, tendo dm vista o número expressivo de assinaturas coletadas em um abaixo-assinado promovido por entidades da sociedade civil.

A homenagem justificou-se a exemplo dos Aeroportos Santos Dumont, no Rio de Janeiro e Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.