“Fiquei emocionada com alunos do Polo do Silvestre lendo mensagens na minha casa”, diz trabalhadora rural

O comentário do título é de Ivani Durgante que vive próximo ao Polo. Esse projeto é desenvolvido na Escola Estadual Santa Inês no Polo do Silvestre que envolve literatura.

A diretora Izabel Vieira conta que desde 2022 realizam esta atividade. Ele começou com os alunos lendo uns para os outros e agora o trabalho extrapolou o espaço escolar.

Os projeto Além da Imaginação envolve os alunos da educação infantil até o nono ano que, acompanhados dos professores, foram até as granjas próximas da Escola e leram para os produtores e suas famílias. -Foi um momento muito especial e de emoção dado a importância da leitura de poesias e outras obras, comentou a diretora.

-Na rotina de trabalho, na área rural, em que muitos não param, eles darem este tempinho para ouvir os alunos, foi gratificante, comentou a professora Edina Anjos da Silva responsável pelo projeto, na escola mais distante da área urbana de Alegrete, o Polo Silvestre há 90 km da cidade.

O trabalho é coordenado pela professora Édina, de Língua Portuguesa, que sabe da importância da leitura em qualquer fase da vida e para todos os públicos possíveis. Neste ano o projeto saiu da sala de aula e foi para as famílias do entorno, que tem ou não filhos na Escola Santa Inês.

O produtor da região do Silvestre, Ralph Steffen, ficou encantado com atividade da escola e comentou que fez com que refletissem sobre a importância da leitura e conhecimento, com elogios a direção, professores, servidores e alunos do Polo que acolhe todos os filhos de trabalhadores de granjas, com ensino de qualidade, destacou.