“Fiquei muito nervosa pela minha irmã”: alegretenses relatam apreensão em resgate no mar do Rio

Entre os participantes estavam as irmãs alegretenses Maiara e Milena Welker, que conversaram com a reportagem do PAT por telefone e relataram os momentos de apreensão no mar.

Segundo os bombeiros, mais de 100 pessoas participavam do passeio, que é tradicional na região para acompanhar o nascer do sol. Por volta das 5h, uma forte rajada de vento empurrou as pranchas mar adentro. Setenta e três pessoas não conseguiram retornar por conta própria e precisaram ser resgatadas por barcos, jet skis e até pelo helicóptero dos bombeiros. Oito receberam atendimento médico na areia.

As irmãs Maiara e Milena estavam entre os resgatados. O passeio, que normalmente ocorre em outra área, foi transferido para o Leme devido à previsão de ventos intensos. “Era antes das 5h quando chegamos. Mesmo assim, recebemos instruções. A ideia era remar, para ver o por do sol. Estamos no Rio pois participamos de uma maratona de 5 km”, contou Maiara.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com ela, o grupo foi orientado a sinalizar com o remo caso precisasse de auxílio. No início, alguns participantes chegaram a ser retirados da água. No entanto, o vento aumentou, dificultando o retorno. “Chegou um momento em que fiquei muito nervosa porque a minha irmã estava mais distante. Ficamos mais de duas horas no mar até o resgate”, relatou.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O primeiro resgate foi feito pela própria empresa do passeio, com botes que comportavam até cinco pessoas. Com o agravamento da situação, um dos participantes acionou o Corpo de Bombeiros, que passou a atuar no salvamento com jet skis e helicóptero. “Muitas pessoas passaram mal. Eu mesma vomitei por causa do tempo que ficamos no mar. O colete ajudava na segurança, mas o enjoo e o cansaço eram grandes”, disse Maiara.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Ela também destacou que, embora a empresa responsável seja conhecida no setor, o número de participantes no passeio poderia ter sido menor. “Na hora, a gente não tem a dimensão do risco. Felizmente terminou bem, mas poderia ter acabado mal. Eles nos devolveram o valor do passeio”, afirmou.

As irmãs reforçaram que o incidente serve de alerta para quem pratica o esporte. “A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É algo muito comum no Rio, feito até por quem não sabe nadar. Desta vez, a natureza mostrou sua força”, completou Maiara.

O Corpo de Bombeiros informou que ninguém ficou gravemente ferido. A empresa responsável pelo passeio ainda não se manifestou oficialmente.