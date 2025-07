Fiscalização aponta queda no uso de celular ao volante em Alegrete

A iniciativa tem como objetivo conscientizar motoristas e motociclistas sobre comportamentos seguros no trânsito, além de combater a poluição sonora provocada por escapamentos irregulares e outras infrações.

Durante as últimas fiscalizações, foram abordados 151 veículos, entre carros e motos, resultando na lavratura de 20 autos de infração de trânsito.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

De acordo com indicadores comportamentais levantados pela Secretaria, houve redução no uso de celulares ao volante e aumento no uso do cinto de segurança pelos motoristas abordados, reflexo das ações educativas e fiscalizatórias.

A Secretaria reforça que o trabalho segue de forma contínua para garantir mais segurança no trânsito e reduzir riscos de acidentes no município.