Fiscalização combate sonegação fiscal e irregularidades no transporte de mercadorias do interior

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Orçamento e Finanças e da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual está realizando a fiscalização e combate à sonegação fiscal no transporte de mercadorias oriundas do meio rural. Através das ações da Turma Volante Municipal (TVM), as abordagens a veículos e caminhões estão sendo realizados nos principais trevos da cidade. É realizada a fiscalização das mercadorias e verificadas as notas fiscais, bem como talão do produtor e a compatibilidade com a carga.

Os agentes da Turma Volante atuarão em locais estratégicos e em horários alternados, com o objetivo de combater a sonegação de impostos e coibir o transporte de mercadorias sem documento fiscal ou em desacordo com a legislação em vigor.

A equipe formada por servidores municipais, acompanhados de um representantes da Polícia Rodoviária realizou diversas autuações na RS 377 em estará atuando em outros locais nesta sexta-feira.

O prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade e o secretário de Finanças, Jose Luiz Cáurio estiveram nos locais das vistorias, incentivando a iniciativa.

O município de Alegrete, instituiu a Lei Municipal nº 6.200/2019, que regulamenta a turma volante municipal, para manter controle da Comunicação de Verificação entradas (CVE), Comunicação de Verificação de Saídas (CVS), Comunicação de Verificação de Trânsito (CVT) e Comunicação de verificação de Passagem (CVP)