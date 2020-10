Fiscalização da RGE encontra ligação clandestina em plantação de arroz

Ação faz parte do Plano Safra e resultou na prisão de duas pessoas

Equipes da RGE, acompanhadas da Polícia Civil, executaram nesta quinta-feira, 29, mais uma ação de combate a fraudes e furtos de energia elétrica, desta vez em Uruguaiana. Na ação foi constatada uma ligação clandestina em uma plantação de arroz, utilizada para alimentar o sistema de irrigação da lavoura. O proprietário e um eletricista foram presos em flagrante por furto de energia.

A ação faz parte da primeira fase do Plano Safra, uma iniciativa da RGE para garantir o fornecimento de energia elétrica com qualidade, segurança e confiabilidade aos produtores rurais de sua área concessão.

Fiscalização na safra. Durante o período de safra, a RGE está fortalecendo as ações de combate a fraudes e furtos de energia. São 85 equipes especializadas em fiscalização de irregularidades, que atuarão principalmente no combate às perdas em unidades rurais. Essa ação tem apoio da Polícia Civil e brigada militar e tem o objetivo de, além de recuperar energia, reduzir as interrupções ocasionadas pelo consumo clandestino ou irregular.

As equipes ficarão na região de fronteira, nas cidades de Uruguaiana, Alegrete, São Borja e municípios próximos, até o final do período de safra. Além das equipes a empresa possui algoritmos de inteligência artificial, equipamentos instalados na rede para balanço energético e telemedição para coleta instantânea de dados.

As ligações clandestinas (gatos) e quaisquer outras irregularidades são investigadas permanentemente pela concessionária, através de fiscalização e monitoramento constante. Estas ligações caracterizam furto de energia elétrica, o que é crime. Além disso, qualquer ligação clandestina pode ocasionar acidentes graves com risco à vida, e causar interrupção no fornecimento de energia para uma grande região. Para cobrar os valores não pagos por quem furta energia, a RGE faz o cálculo do que foi consumido e emite a fatura. Muitas vezes, não é possível cobrar esse consumo e os custos são rateados entre todos os demais clientes regulares, conforme estabelece a legislação do setor elétrico.

Sobre a RGE – Responsável por distribuir 66,7% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul e atender 2,9 milhões de clientes em 381 municípios gaúchos, a RGE é hoje a maior distribuidora da CPFL Energia em extensão territorial e número de cidades atendidas. A área de concessão da companhia, que é resultado do agrupamento das distribuidoras RGE e RGE Sul, realizado em janeiro de 2019, totaliza 189 mil km² de extensão, abrangendo as áreas urbanas e rurais das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do estado.

Os investimentos realizados pela RGE contribuem para o desenvolvimento socioeconômico de locais de fundamental importância para a economia do estado, que vão desde fortes polos turísticos, agrícolas e pecuários, até grandes centros industriais e comerciais, trazendo mais bem-estar, conforto e infraestrutura para a vida de 7,4 milhões de gaúchos.

Assessoria de Imprensa RGE