Fiscalização em depósito de recicláveis termina com apreensão de drone, simulacro e combustível

Uma operação realizada na tarde desta sexta-feira (31), em um depósito de triagem de materiais recicláveis localizado no bairro Macedo, em Alegrete, terminou com apreensões. A ação, desenvolvida no âmbito da Operação Reciclagem Legal, reuniu Brigada Militar e fiscalização ambiental após o recebimento de denúncias sobre supostas irregularidades no funcionamento do estabelecimento.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Brigada Militar, durante a vistoria foram encontrados diversos materiais recicláveis, como cobre, latas de alumínio, garrafas PET e sucatas metálicas. Conforme o registro policial, o responsável pelo local informou que a atividade era desenvolvida sem licença ambiental e indicou a existência de outro ponto utilizado para a triagem dos materiais.

Ainda de acordo com a ocorrência, durante a fiscalização houve resistência por parte de um homem que acompanhava a ação. Ele teria dificultado o trabalho das equipes, sendo contido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Na Delegacia, a análise preliminar da autoridade policial resultou na apreensão de um drone, de um simulacro de arma de fogo e de aproximadamente quatro litros de gasolina. Os indivíduos foram ouvidos e liberados.