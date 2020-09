Fiscalização flagrou festas particulares, gente sem máscara e aglomerações em espaços públicos

O final de semana foi de bastante trabalho para a Fiscalização Integrada da Prefeitura de Alegrete. Com auxílio da Guarda Municipal, Polícia Civil e Brigada Militar, os fiscais atenderam várias chamadas através do disque denúncia (55) 99158 9743.

Nos finais de semana a fiscalização tem intensificado o trabalho nos espaços públicos como praças e parques, a fim de evitar a concentração de pessoas nesses locais. Os fiscais ainda atenderam denúncias de festas particulares, onde os responsáveis foram autuados, bem como condutas individuais de pessoas que não faziam uso da máscara.

Também foram autuados estabelecimentos comerciais que descumpriram as normas do Decreto 555/2020, que não permite vendas na modalidade take away após as 22h.