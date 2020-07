Fiscalização integrada atuou ostensivamente em ruas, praças e parques no primeiro dia do Lockdown

Compartilhe









Durante a manhã de sábado(25), a fiscalização integrada da Prefeitura que conta com fiscais das Secretarias, Guarda Municipal e Brigada Militar foi muito atuante. Dentre as poucas abordagens de pessoas que estavam circulando, pelas ruas, os transeuntes foram orientados a retornarem para suas casas. De acordo com o Diretor da Guarda Municipal, Ângelo Tertuliano, a medida restritiva de forma mais ostensiva é para que a população fique em casa e saia apenas em casos bem específicos, deslocamento para o trabalho e em casos de extrema urgência. ” Poucas pessoas foram orientadas, é feito a abordagem identificado o motivo que essa pessoa está em via pública e realizada a orientação para que se desloquem para suas casas, se isso for necessário. Porém, foi perceptível que a população está compreendendo a necessidade desta ação, mais severa, em que foi decretado o lockdown. A cidade está muito calma. Vamos continuar com a fiscalização de forma bem ostensiva, principalmente neste domingo(26), onde geralmente tem mais movimento nas praças e parques.”- comentou.

Uma situação que chamou atenção é que a maioria das pessoas que estavam nas ruas eram idosas que faziam caminhadas ou estavam em deslocamento de uma residência para outra.

Também, na manhã de sábado a Brigada Militar realizou abordagem e dispersão de um grupo que estava na Estação Ferroviária.

Durante a primeira noite de fiscalização que iniciou após às 21h30min, conforme Decreto Municipal, a Fiscalização integrada contou com a participação da Brigada Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil, assim como os fiscais da Prefeitura. O trabalho encerrou por volta das 4h. Mas a madrugada foi muito tranquila, além das áreas centrais também houve a fiscalização em bairros.