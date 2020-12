Fiscalização integrada da Prefeitura passa no comércio alertando para cuidados relacionados à pandemia

Compartilhe















A Secretaria de Saúde junto com o Meio Ambiente e apoio da Brigada Militar está passando no comércio local.

A orientação é quanto ao uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento e para evitar aglomerações no interior das lojas.

A principal solicitação foi para os dias antes do Natal em que aumentou o movimento nas ruas e nas lojas.

Os fiscais orientaram os responsáveis, gerentes e proprietários de lojas para colaborarem junto à fiscalização evitando aglomerações no comércio.

Essas medidas visam conscientizar a todos de que devem se cuidar ao máximo, já que aumentou muito o número de positivados nas últimas semanas em Alegrete e os óbitos já chegam num total de 33. O Município segue na bandeira vermelha com risco alto de contaminação.