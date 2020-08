Fiscalização integrada vai estar atenta às determinações do distanciamento controlado

Compartilhe









Fiscalização integrada segue atuante para garantir o cumprimento dos Decretos.

A Fiscalização Integrada da Prefeitura de Alegrete segue atuando, com apoio da Guarda Municipal, Polícia Civil e da Brigada Militar, para atender denúncias de descumprimento dos Decretos Municipais.

No último final de semana, os fiscais realizaram autuações por permanência de cidadãos em praças públicas, pessoas que não faziam o uso da máscara e promoção de festas com aglomeração. Também foram autuados estabelecimentos comerciais por descumprirem as medidas previstas nos decretos 320/2020 e 555/2020.

Em uma das autuações, o empresário se recusou a apresentar o alvará e precisou ser conduzido à DP pela Polícia Civil para registro de Termo Circunstanciado.

As denúncias devem ser feitas através do telefone (55) 99158 9743.

DPCOM