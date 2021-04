Fiscalização local continua fazendo cumprir regras do Decreto Estadual referente à Covid

Compartilhe















Há mais de um ano várias frentes atuam contra a Covid-19. Não apenas na saúde, mas em outros setores, profissionais seguem atuantes sem pausas. Isso se destaca na segurança, no setor da alimentação(supermercados/mercados, padarias e açougues), postos de combustíveis, transporte público, garis, entre outros.

Com todas as restrições impostas pelo Governo Estadual para frear a alta contaminação e a tentativa reduzir as ocupações em leitos e óbitos em decorrência do vírus, um dos trabalhos mais atuantes têm sido do setor de fiscalização. Em Alegrete, o trabalho é integrado e de forma incessante para diminuir a propagação do Coronavírus.

Os fiscais da Prefeitura com apoio da Brigada Militar, Guarda Municipal e da Polícia Civil realizaram, neste último final de semana, mais uma ação. Por determinação do Decreto Estadual, do último sábado, os estabelecimentos comerciais noturnos, deveriam atender ao público até às 16h, depois por pegue e leve até às 20h e posteriormente, apenas por delivery. Segundo a Guarda Municipal, nenhum estabelecimento foi autuado, todos estavam de acordo com o Decreto. Já em uma residência, no bairro Nova Brasília, o proprietário foi multado em 900 reais devido a aglomeração.

Os guardas municipais destacaram à reportagem, que durante o final de semana receberam muitas denúncias de aglomerações em residências, entretanto, nos endereços não havia ações que pudessem caracterizar irregularidades. “A maioria eram duas ou três pessoas na mesma casa, ou uma família que estava realizando um jantar, todos moradores do local. Mas recebemos muitas denúncias que foram inverídicas”- destacaram.

Outra situação que foi diferente de outros dias, durante as operações, é que nenhum veículo foi abordado ou autuado por irregularidades. O final de semana foi tranquilo – revelou um dos guardas municipais.